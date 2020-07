Via al rimborso. Le mail arrivano e in pochi giorni saranno contattati tutti i 29.300 abbonati che riempiono gli spalti dell'Allianz Stadium. La notizia è chiara: la quota delle partite non viste, causa Coronavirus, sarà rimborsata. Come si legge nella mail inviata dalla Juve ai tifosi: "Il presente voucher è emesso in data 16 luglio 2020 da Juventus Football Club Spa. L’importo corrisponde al rateo dell’abbonamento relativo alle partite di Serie A Tim 2019/20 all’interno dell’Allianz Stadium non fruite a causa dell’emergenza Covid. Il valore di ogni partita viene calcolato nella misura di un diciannovesimo del valore dell’abbonamento. Il voucher è utilizzabile per l’acquisto, attraverso i canali ufficiali Juventus, di biglietti per singole gare casalinghe e abbonamenti all’Allianz Stadium, oltre che di biglietti Juventus Museum&Tour".