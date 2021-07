Durante tutti questi Europei qui su IlBianconero.com vi abbiamo puntualmente aggiornato su quanti giocatori della Juventus, dei 12 iniziali, sono via via rimasti superstiti all'interno del torneo. Oggi siamo all'atto finale, dato che le semifinali sono ampiamente andate in archivio e dopodomani sera si disputerà la finale a Wembley contro i padroni di casa dell'Inghilterra. E dunque si può ben intuire quanti siano gli juventini ancora in gioco: i quattro dell'Italia, dato che non ci sono giocatori inglesi nella Juve.