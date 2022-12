Ottimo inizio per Dean, schierato titolare nell'amichevole di questo pomeriggio tra. Il promettente difensore olandese classe 2005, che i bianconeri hanno strappato al Malaga affidandolo allaattualmente guidata da Paolo Montero, ha subito mostrato segnali più che incoraggianti nel test all'Allianz Stadium, tanto da meritarsi i complimenti dei cronisti di DAZN: "Che personalità!", le parole pronunciate durante la cronaca per descrivere la prestazione del 17enne, che ha più volte indicato in Matthijs De Ligt il suo punto di riferimento calcistico.