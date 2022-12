Amichevole per modo di dire. Gara tosta, quella contro il, che laporta a casa di misura, grazie ad un gol di Kean nel secondo tempo. Come dicevamo, di fronte ai bianconeri una squadra spigolosa, che non é di certo venuta a Torino per fare una gita prenatalizia e godersi le Luci d'Artista nel centro del capoluogo piemontese. Madama, però, si dimostra ancora una volta squadra solida, anche se meno impegnata rispetto alla gara dell'Emirates. Lì davanti, però, in vista della ripresa del campionato, qualcosa sembra mancare ancora, con la Juve che si affida tanto agli spunti dei singoli e poco alla manovra corale.