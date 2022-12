Oggi il secondo test d'avvicinamento alla ripresa del campionato: la Juventus scende in campo all'Allianz Stadium per sfidare i croati del Rijeka. Ancora una volta, spazio ai giovani; Massimiliano Allegri potrebbe schierare dal primo minuto i giocatori di Next Gen e Primavera: Huijsen, Riccio e Barbieri.