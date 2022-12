Intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimilianoha parlato anche delle indicazioni ricevute dall'amichevole tra. Ecco il suo commento: "Innanzitutto che non c'è stato un infortunato, questo è un bel dato. Poi che hanno giocato molti ragazzi. La squadra è stata un po' superficiale nei primi 20-25 minuti, anche se loro correvano molto e pressavano. Abbiamo rischiato in un paio di situazioni nel primo tempo, poi nel secondo direi quasi mai. Abbiamo portato a casa questa vittoria che è sempre importante, perchè era bello chiudere con una vittoria prima del Natale, poi dal 27 riprenderemo la preparazione in vista del campionato".