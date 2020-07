L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela un retroscena su Juve-Lazio e in particolar modo sui momenti immediatamente precedenti al calcio di rigore tirato e segnato da Cristiano Ronaldo: "Nel momento in cui l’arbitro ha disegnato con le mani il rettangolo della Var, Gigi Buffon si è girato verso Carlo Pinsoglio: «Tranquillo», gli ha detto con gli occhi il terzo portiere, «tanto lo segna». Così è stato: il solito destro senza appello prima del siuu. Subito dopo Cristiano è corso ad abbracciare il suo allenatore personale, costretto a sedute giornaliere supplementari per perfezionare la mira dal dischetto e sulle punizioni. Tre minuti più tardi, Cristiano concede il bis e Pinsoglio a bordo campo torna a spellarsi le mani".