Le parole di Mauronella moviola della Domenica Sportiva: "Sul calcio rigore richiesto dalla Juve per il fallo su Chiesa, il giocatore della Juventus aspetta il fallo, giusto non assegnare il rigore".Le parole di Grazianoa Pressing: "Feliciani è lì a pochi passi, perché il Var non interviene? Guardate in basso alle gambe: il giocatore del Verona tocca la gamba di Chiesa, poi c'è un secondo fallo netto quindi sono due i falli che Feliciani non vede".