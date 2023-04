Marco, nonostante l’ingresso dalla panchina, è stato chiave nell’andata dei quarti di Champions contro il Chelsea. Il suo addio al Real Madrid ora sembra non più così scontato. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, l’obiettivo della Juve potrebbe anche trovare l’accordo per restare a Madrid fino al giugno del 2027 o addirittura 2028. Lo spagnolo, come noto, è ancora in scadenza a giugno con i Blancos.