L'ultimo stop di Paulper un problema alla coscia - l'ennesimo infortunio muscolare di questa stagione tormentata in casa- è tornato ad accendere i riflettori sul lavoro dello staff bianconero. A far riflettere, secondo La Gazzetta dello Sport, è anche il percorso di recupero di Federico, costretto a rallentare già pochi giorni dopo il suo rientro in campo per la parte atletica: secondo il cronoprogramma, l'esterno azzurro avrebbe già dovuto tornare a disposizione della squadra, dal momento che di solito per un infortunio come il suo (traumatico, in origine) servono al massimo 8-9 mesi di stop; nel suo caso, invece, sono già stati superati i 10.