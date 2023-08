La Juventus ragiona sul futuro del propri giovani talenti: cederli per fare cassa o tenerli ancora alla Continassa come ulteriori valori aggiunti? Riflessioni ancora in corso, con richieste e offerte che comunque arrivano, soprattutto per Matias Soulè e Samuel Iling Jr. Per l’argentino c'è il Feyenoord, che però propone soltanto un prestito con diritto di riscatto, ma la Juve vorrebbe 10-15 milioni. E allora, per un prestito, ci sono Salernitana e Frosinone. Stesso discorso per Iling, su cui c’è l’Atalanta con Udinese e Salernitana, oltre a Nottingham Forest ed Everton seguono l’evolversi della vicenda. In partenza sicura, invece, c'è Kaio Jorge: per lui il Frosinone, in vantaggio sull’Udinese. Destini incerti anche per Miretti (Monza) e Hans Nicolussi Caviglia (chiesto da Salernitana e Frosinone). L’impressione è che alla fine possano restare entrambi alla corte di Max Allegri, spiega Tuttosport.