"Il dopo Champions ha portato inevitabilmente delle riflessioni da parte della società, che coinvolgono tutti, tecnico compreso". E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che agiunge: "Allegri è stato preso e pagato profumatamente perché doveva essere il valore aggiunto, ma è uscito agli ottavi contro una squadra alla portata come Sarri e Pirlo. Le perplessità del club sono legate ai tanti infortuni, allo staff tecnico e anche alla gestione dei cambi. Non sono escluse novità tra i collaboratori di Max nella prossima stagione, per portare un’altra ventata di novità dopo l’inserimento di Simone Padoin l’estate scorsa". E non solo. "Allegri - si legge ancora - dal canto suo è convinto che con la rosa che ha stia facendo il massimo, mentre i giocatori (non esenti da colpe per la dirigenza) lamentano la mancanza di gioco e schemi offensivi".