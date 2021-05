2









E' una giornata chiave. Un po' per tutti, ma soprattutto per Alvaro Morata. Cosa ne sarà del nove bianconero? Tornerà a Madrid? Se sì, per andare dove? La Juve, a prescindere dalla decisione di Cristiano e dal rinnovo di Dybala, dovrà acquistare due attaccanti. Uno di questi, come racconta Tuttosport, potrebbe essere pure Alvaro Morata.



VALUTAZIONI IN CORSO - Sì, valutazioni in corso. Alla Continassa stanno valutando se confermare lo spagnolo, rinnovando il prestito di altri 12 mesi a 10 milioni di euro. Ma non c'è certezza, anche perché gli obiettivi sono tanti e il nome cerchiato in rosso resta quello di Moise Kean. L'italiano ha segnato 17 gol tra Ligue 1 e coppe, a fine mese tornerà in Inghilterra ma non lo farà per rimanere. La Juve deve aspettare di conoscere il proprio destino: Kean, in caso di Europa League, non sarebbe così certo di sposare la causa bianconera. OCCHIO A MILIK - Intanto, avanza Milik, che dopo l'Europeo lascerà il Velodrome (c'è pure l'Atletico Madrid). E sullo sfondo avanza Depay, che vuole giocare in un top club e sogna il Barcellona, a sua volta pronta a chiudere per il Kun Aguero e con Koeman sempre più lontano. Quanti incastri, in attesa del verdetto del campo...