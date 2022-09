Può piacere o non piacere, ai più non piacerà. Masembra destinato a restare l'allenatore della. Ed è frutto di una decisione che alla Continassa è stata presa e che pare non dover cambiare nemmeno in questi giorni, salvo nuovi colpi di scena. Giorni di riflessioni, confronti, anche scontri. Ma alla fine la decisione è ancora quella di insistere con Allegri. Messo tutto sul piatto, valutati pro e contro di un cambio di guardia già ora, in casa Juve si sta consumando l'idea che andare avanti con Max sia meglio che sostituirlo. Lo rivela Calciomercato.com.