Riflessioni in corso in casa Juve anche su Chiellini e Bonucci. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, a fine stagione il club bianconero dovrà fare per forza di cose alcuni ragionamenti anche sui due "storici" difensori, per una questione anagrafica. In caso di qualificazione dell'Italia ai Mondiali, il capitano potrebbe decidere di continuare a giocare per un altro anno, ridiscutendo il suo accordo economico a una cifra più bassa. Discorso, quest'ultimo, che si adatta anche al numero 19, in scadenza nel 2024, che potrebbe accettare di rimodulare o spalmare su più anni il suo ingaggio.