11.15, tutta la Juventus al completo alla Continassa, per la rifinitura in vista de big match di Champions League contro il Barcellona. Una di quelle sfide da non perdere, che mette in mostra i migliori giocatori del globo. Pirlo spera di avere Ronaldo, per cui si aspetta il tampone negativo decisivo, Ronaldo spera di poter sfidare la nemesi Messi. In difesa, la sensazione è che Bonucci stringerà i denti dopo il fastidio accusato contro il Verona. Tra dubbi e certezze, alle 11.30 si è presentato anche Andrea Agnelli sul campo di allenamento. Qualche chiacchiera con Pirlo, uno sguardo ai giocatori. Ma soprattutto un segnale: tutta la Juve, fino alle sfere più alte, è accanto alla squadra per una partita di questa portata.