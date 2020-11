Stasera sarà Danilo il compagno di reparto di De Ligt, a causa dell’assenza di Demiral, Chiellini e Bonucci, tutti e tre indisponibili per la sfida contro il Ferencvaros, in programma alle 21 allo Stadium. Il primo che dovrebbe rientrare è Leonardo Bonucci. Stando a quanto riporta Tuttosport, il centrale bianconero dovrebbe tornare a disposizione di Pirlo a partire dalla sfida di sabato contro il Benevento. Tempo ancora qualche giorno, e il fastidio muscolare che lo ha fermato in Nazionale sarà solo un ricordo.