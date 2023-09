Secondo quanto riportato da La Stampa, non ci sono possibilità per ladi riavere in anticipo Westone Timothy, in vista del match di sabato contro la. Il CT degli, infatti, non intende fare eccezioni, motivo per cui manterrà la squadra intatta per l'amichevole con l'Oman in programma nella notte di mercoledì. Difficilmente, a questo punto, Massimilianopotrà contare sui due giocatori, che avranno solo 48 ore di tempo per smaltire il jet lag e allenarsi. Probabile, quindi, che opterà per la soluzione che prevede l'impiego di Andreasulla fascia destra.