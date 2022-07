Una sfida dal sapore di, quella che laaffronterà tra poche ore a Los Angeles contro il(dalle 4.00 italiane). Il test sarà importante per capire lo stato dei lavori della squadra, a due settimane dall'inizio del campionato, ma anche per verificare la condizione di Dusan, che finora le partite della tournée americana le ha viste solo dalla panchina essendo ancora alle prese con acciacchi, fastidi e postumi da infortunio che ne hanno condizionato un po' le prestazioni negli ultimi mesi., però, non vuole più aspettare. Dopo un'estate trascorsa a lavorare, anche con un preparatore personale, per lasciarsi definitivamente alle spalle la pubalgia e i problemi agli addominali, come racconta Tuttosport il giovane bomber si aspetta ora di poter giocare almeno uno spezzone di gara, forse anche 45 minuti da titolare lasciando poi il posto a Moise, anche per affinare quell'intesa con Angelche promette già di far sognare i tifosi. E poi c'è il "duello" a distanza con Karim, un altro buon motivo per presentarsi al top e iniziare a brillare. I tifosi lo aspettano.