Non sarà solo un ritorno 'numerico', sarà soprattutto una necessità da espletare. La Juventus ripartirà da un centrocampo molto italiano e per di più giovane. All'uscita di Paredes, per ora, non sono previsti altri innesti. O meglio: è previsto un rientro, e si tratta di Nicolò, reduce da una buonissima annata con il Monza, portato al miglior piazzamento dell'ultimo periodo per una neopromossa.Rovella prenderà il posto che è stato dell'argentino - corteggiato in queste ore dall'Inter, ma di proprietà sempre del Paris Saint Germain - e tenterà di trovare continuità all'interno delle rotazioni di Massimiliano Allegri. Proprio Allegri è uno dei principali sponsor del regista: per tutta l'estate l'ha trattato come primo "slot giovane", dandogli una possibilità anche nella prima giornata di campionato, contro il Sassuolo. Da lì, Rovella ha preso poi la decisione di andare a giocare ed è spuntata l'occasione Monza. Colta subito. E colta per bene. Adesso non c'è più da aspettare. Anzi: ad aspettare, adesso ci sono la Juventus e un ruolo in regia.