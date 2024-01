Alla Continassa non può allenarsi, in attesa delle nuove decisioni su quello che sarà il suo destino. Si tratta di Paulche continua ad allenarsi nella sua villa sui colli torinesi, dove abitava anche Cristiano Ronaldo ai tempi della Vecchia Signora. Nella giornata di oggi però il centrocampista francese è tornato a farsi vedere sui social. In occasione del compleanno del figlio, il primogenito della coppia che ha compiuto cinque anni. Alla festa però era presente anche Anelka, ex giocatore della Juventus. Di seguito la foto postata dalla moglie Zulay sui propri profili social.