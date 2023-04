Dopo un anno è finito il calvario di Daouda Peeters. Il centrocampista olandese era tornato prima ad allenarsi con la Juventus Next Gen ed oggi contro FeralpiSalò ha ottenuto la prima convocazione agli ordini di Brambilla. Il lungo stop dovuto ad una neuropatia riscontrata ad ottobre 2021, quando era in prestito allo Standard Liegi. Ora finalmente si vede la luce in fondo al tunnel.