Come racconta il Corriere dello Sport, ci sono buone novità su. All’orizzonte c’è il Verona, primo bivio di un aprile cruciale e decisivo per la stagione bianconera. E non solo, perché in ballo, nel rush finale, c’è anche il futuro del bomber che sembra proprio essere ancora bianconero. La Juve non vuole lasciarsi sfuggire Arek, che è stato il colpo più redditizio del mercato estivo: pochissima spesa (900 mila euro per il prestito, più 800 mila di bonus), altissima resa. Così la società ha già deciso di riscattarlo dall’OM. L’intesa stabilita con il club francese la scorsa estate prevede la possibilità di acquisire l’attaccante a titolo definitivo per 7 milioni (pagabili in tre esercizi) più potenziali ulteriori 2 di bonus.