Si sta pian piano svuotando l'infermeria della Juve, particolarmente affollata nelle ultime settimane. E buone notizie arrivano anche sul fronte Manuel Locatelli, ai box ormai da un mese per una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, rimediata nel derby d'Italia contro l'Inter del 3 aprile scorso. Questa mattina il centrocampista classe 1998, come raccolto anche dal nostro inviato alla Continassa Cristiano Corbo, si è allenato con la squadra svolgendo un lavoro differenziato: pallone, corsa e scatti, tutto secondo copione per lui, che sembra finalmente vicino al pieno recupero. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il suo obiettivo è quello di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma mercoledì 11 maggio a Roma: impresa non semplicissima, con lo staff che cercherà di aiutarlo a rientrare almeno in panchina, anche se tutto dipenderà dalla risposta del ginocchio nei prossimi allenamenti.



Le buone notizie, comunque, non riguardano solo Locatelli: nella seduta odierna aperta anche ai tifosi, infatti, si sono rivisti sul campo anche Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio, che potrebbero tornare a disposizione per la partita allo Stadio Ferraris contro il Genoa. Più lunghi, invece, i tempi di recupero di Weston McKennie, ancora alle prese con la frattura del metatarso rimediata nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal: anche lui, comunque, è tornato alla Continassa con il resto dei bianconeri, ai quali magari potrebbe ricongiungersi per gli ultimissimi scampoli di stagione. Da valutare, invece, le condizioni di Luca Pellegrini, che questa mattina ha lasciato l'allenamento prima del previsto a causa di una brutta botta alla caviglia rimediata in un contrasto con Alvaro Morata.