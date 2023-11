Laha vissuto diverse emozioni contrastanti durante la recente sfida contro l'Inter, portando a casa, ma anche un po' di rimpianto per non essere riuscita a mantenere il vantaggio acquisito. Eppure, la gioia più grande è derivata dal vedereritornare ai livelli brillanti che li avevano contraddistinti all'inizio della stagione, quando entrambi avevano segnato quattro gol ciascuno nelle prime cinque giornate, proiettandosi come potenziali trascinatori per la squadra.La loro pausa, dovuta a fastidi muscolari pere a una lombalgia per, aveva interrotto quel momento magico. Chiesa ha ritrovato il gol in Nazionale il 17 novembre, ma in maglia bianconera non segnava dalla sconfitta contro il Sassuolo il 23 settembre. Analogamente,non aveva segnato in campionato dal 16 settembre contro la, fino al recente gol contro l'Inter che gli ha valso anche i complimenti su Instagram da parte di Jude Bellingham, fresco vincitore del Golden Boy. Il calo di Chiesa e Vlahovic ha coinciso con una diminuzione dell'incisività della Juventus,Nonostante ciò, la solidità difensiva, supportata dai gol di centrocampisti e difensori, ha mantenuto la squadra di Allegri in alto, insieme alle prestazioni diTuttavia, per realizzare i progetti ambiziosi di qualificazione alla Champions e la corsa per lo Scudetto, la Juventus ha bisogno dial massimo delle loro potenzialità. Il fatto di averli visti tornare in forma ha attenuato i rimpianti per una vittoria che, con un po' più di attenzione, avrebbe potuto essere più pesante. Non solo oggetto di speranza e ottimismo per i tifosi juventini,Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno lavorando con gli agentiper prolungare i contratti, con il contratto di Chiesa in scadenza nel 2025 e quello di Vlahovic nel 2026. La situazione più urgente riguarda, che potrebbe accordarsi con un altro club gratuitamente dalla stagione successiva in poco più di un anno. Tuttavia, Ramadani ha rassicurato che il giocatore non intende lasciare la Juventus a parametro zero,. Anche se la peggiore delle ipotesi prevede un prolungamento breve, ciò eviterebbe alla Juventus di trovarsi in una posizione svantaggiosa nelle trattative future.Per quanto riguarda Vlahovic, la volontà di rinnovo è ostacolata dalle ingential suoattuale, che dovrebbero superare i. Giuntoli cerca di spalmare l'ammortamento e l'ingaggio, ma il giocatore serbo è disposto a fare un sacrificio, secondo quanto comunicato dal suo agente Ristic durante i colloqui. Anche se il traguardo potrebbe essere più lontano rispetto a Chiesa, la Juventus mira a raggiungerlo, contando sull'apporto fondamentale di entrambi gli attaccanti per il ritorno in Champions e, possibilmente, da testa di serie. Ciò potrebbe agevolare il percorso, garantendo alla società i profitti derivanti dalla competizione europea.