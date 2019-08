Your browser does not support iframes.

Ancora l’Atletico Madrid, ancora l’ex interista Diego Simeone, per la Juventus in Champions League. I sorteggi di Montecarlo regalano di nuovo i biancorossi di Spagna (oltre che Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca) a Chiellini e compagni nella fase a gironi, e sui social network i tifosi bianconeri si scatenano già pregustando un nuovo scontro a suon di gesti (e che gesti!) fra il tecnico argentino e Cristiano Ronaldo. In generale il giudizio sul gruppo D non sembra negativo: tutt’altro clima invece in casa Inter, alle prese con Barcellona e Borussia Dortmund, ed è questa forse la vera buona notizia per gli juventini stasera…