La Juve si prepara alla sfida di venerdì contro il Lecce. Mancano oramai due giorni, poi sarà di nuovo tempo di scendere in campo. Con una buona notizia in più: Gonzalo Higuain dovrebbe infatti essere a disposizione per la gara con i salentini.



Il Pipita questa mattina ha svolto per la prima volta, per intero, l’allenamento in gruppo. Esercitazioni tecniche, possesso palla e partitella, con Gonzalo protagonista. Tutta la seduta con i compagni per Higuain, che è apparso in perfetta forma fisica. Nessun chilo in più, l’argentino è pronto. Poi starà a Sarri decidere se schierarlo dal 1’ minuto o a gara in corso.



Bentancur, Bonucci, De Ligt, Dybala e Ronaldo hanno usufruito di una giornata di riposo. Ma c’è un’altra notizia positiva in casa Juve: Giorgio Chiellini è sempre più vicino al rientro. Il capitano, come comunicato dal club bianconero, ha svolto un lavoro individuale, come da programma che lo porterà ad unirsi al gruppo a partire dalla settimana prossima.



