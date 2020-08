A distanza di un anno potrebbe riscoppiare il tormentone Guardiola, l’anno scorso concluso con una notizia del suo arrivo, presentazione già programmata. Tutto enormemente falso, il brillante tecnico catalano restò saldo sulla panchina del Manchester City, ma l’esonero di Sarri potrebbe riaccendere la suggestione. Stando a quanto riportano voci dall’Inghilterra, per la precisione il Telegraph a firma Matt Law, Guardiola sarebbe la prima scelta dei bianconera per la prossima stagione, anche se oltremanica si aspettano che non scelga di abbandonare i Citizens. IL RETROSCENA A POCHI GIORNI DALLA SENTENZA DEL TAS – Questo perché, a pochi giorni dalla sentenza del Tas che escludeva il Manchester City dalle prossime due edizioni di Champions League (14 febbraio), Guardiola tenne un discorso davanti a dirigenza e squadra, compattando l’ambiente e affermando che sarebbe rimasto qualsiasi cosa sarebbe successa. Già a quel tempo fu persuasivo, portando dalla sua parte la maggior parte della squadra, adesso che il City è stato assolto dalla pena non ci sarebbe alcun motivo per abbandonare la squadra di Manchester. Il Telegraph, allo stesso tempo, rilancia la candidatura di Maurizio Pochettino in orbita Juventus.