La partita imminente tra la Juventus e la Lazio è senza dubbio un incontro ricco di significato, segnato da numerosi ritorni e aspetti emozionanti. Come racconta Repubblica, questa sfida avrà luogo domani pomeriggio alle 15, un orario insolito per un club che tradizionalmente gioca in serata, e vedrà il ritorno a Torino di Maurizio Sarri, l'allenatore che ha portato l'ultima volta lo scudetto alla Continassa.L'accoglienza riservata a Sarri in passato non è stata delle migliori, ma domani all'Allianz Stadium ci sarà anche il ritorno dei gruppi organizzati di tifosi, un evento che promette di scuotere l'ambiente bianconero. Questa notizia è stata confermata da un post sul profilo Instagram dei Drughi, uno dei gruppi coinvolti, che ha anche fornito indicazioni per i supporters.. Questa situazione ha creato un contrasto evidente tra il sostegno alla squadra in casa e in trasferta, dove i gruppi organizzati erano ancora presenti.