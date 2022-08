Pauloè già in clima partita. Quella di domani, del resto, non sarà di certo una sfida casuale per lui, pronto a tornare all'Allianz Stadium, che per lui è stato "casa" per sette anni, a 103 giorni di distanza dall'ultima volta, quel 16 maggio che rimarrà sempre nei suoi ricordi per l'ultimo abbraccio ricevuto - tra le lacrime - dai tifosi della. In attesa di scendere in campo con la maglia della, la Joya ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram, parlando di ciò che significherà per lui la partita di domani. Qui sotto il suo post.