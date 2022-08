La notizia è buona, a tratti ottima: Angeltornerà tra i convocati di Massimiliano Allegri. Il Fideo è infatti rientrato a gruppo un paio di giorni fa e sarà con la squadra per la partita con lo Spezia. Dal primo minuto? "Non esageriamo", ha sorriso il tecnico. L'obiettivo è infatti quello di riportarlo già in buona condizione per la sfida che apre i battenti in Champions League, con il Psg.Una gara non esattamente banale per il Fideo, che ha trascorso ben 7 anni in Ligue1 e che ha conservato un rapporto incredibile con la piazza e i vecchi compagni. Sarà un bel momento, ma farà seguito soltanto allo Spezia e in particolare a Firenze, dove Di Maria potrebbe anche tornare a giocare dal primo minuto, o comunque una parte sostanziale di partita. Lì si testeranno concretamente le sue condizioni in ottica Champions. Lì si capirà effettivamente quale Di Maria potrà avere la Juve a disposizione a Parigi.