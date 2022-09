Rieccolo, Angel. L'argentino si è allenato ieri in gruppo e sarà oggi dei convocati di Allegri. Il tecnico tornerà ad affidarsi al 352, per quanto qualche dubbio da sciogliere ci sia ancora.Angel però ha svolto soltanto un allenamento con il resto della squadra: è sufficiente per ritrovare l'argentino almeno in panchina, forse non ancora per lanciarlo tra i titolari. Il CorSport anticipa però come questo sia un tema di giornata: se Allegri dovesse cambiare idea, uno tra Miretti e McKennie potrebbe fargli posto. Molto più di Milik. Il piano partita originario prevede però Di Maria in funzione di jolly, da gettare nella mischia a partita in corso.