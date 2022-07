, ancora tu? La Juve sembra incastrata in un loop temporale: estate che trovi, mercato che valuti, giocatori che tornano. E' successo con Morata, può succedere con Pjanic, e da Barcellona non è proprio l'unico che fa gola ai bianconeri. E' tornato - in maniera prepotente - anche, in uscita dai blaugrana dopo l'arrivo di Robert Lewandowski.La Juve ci sta pensando, ma non è un nome che scalda i cuori o comunque stuzzica le idee dello staff tecnico. Nella scorsa estate si era faticato a trovare un placet unico per il giocatore, che non convinceva anche per i tanti problemi fisici avuti nelle ultime stagioni. Depay però intriga per l'occasione che rappresenta: la Juve vorrebbe prenderlo in prestito, nonostante le prime titubanze dei blaugrana. Che molleranno, sì, soprattutto davanti a un club amico. Se non ci sono nuove su Morata, tutto intorno si colora di opportunità.