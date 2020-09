1









Tra le note positive di ritorno dalla pausa nazionali c’è Merih Demiral, reduce da una partita da 90 minuti con la sua Turchia contro l’Ungheria. Come riporta Tuttosport, non accadeva da ben 9 mesi, precisamente dalla gara contro il Cagliari del 6 gennaio scorso, una settimana prima della sciagurata rottura del legamento. Adesso il 22enne è tornato alla Continassa a pieno regime, è pronto a riprendere il percorso di crescita interrotto bruscamente qualche mese fa, perché la sua presenza sarà fondamentale: con De Ligt ai box fino a fine ottobre a Chiellini da gestire, il turco avrà lo spazio per emergere e convincere.