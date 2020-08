Dalla Roma alla…Roma. Lo scorso 12 gennaio Merih Demiral, all’Olimpico, si era rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sono passati sette mesi, poco più e, di nuovo contro la Roma, ma stavolta all’Allianz Stadium, il difensore turco rientra in campo. Demiral ha preso il posto di Bonucci al minuto 51: un nuovo inizio, scherzo del destino proprio con i giallorossi.





ARMA LETALE - Demiral torna dunque a disposizione di Maurizio Sarri. Ci vorrà un po’ di tempo, come normale che sia, per essere al meglio della forma. Con ogni probabilità si dovrà aspettare la prossima stagione. Però, già per gli impegni in Champions League, Sarri riabbraccia un giocatore che può essere decisivo, con la sua forza fisica e la sua capacità in marcatura. Anche per pochi minuti, quando e sarà necessario, il tecnico potrà contare su Demiral. Poi chissà, tra qualche mese il turco potrebbe finalmente comporre la coppia di centrali sognata da molti tifosi con De Ligt.