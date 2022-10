Squadra subito in campo verso il Maccabi Haifa! Parziale e graduale rientro in gruppo per Federico Chiesa — JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2022

Finalmente è arrivata la notizia che tutti i tifosi dellastavano aspettando da mesi: Federicoè tornato a lavorare parzialmente e gradualmente con la squadra, che si sta preparando per la sfida di mercoledì contro il Maccabi Haifa e per il big match successivo contro il Milan. Una bella novità per aprire una settimana importante, con le foto dell'esterno classe 1997 che hanno subito fatto il giro dei social scatenando i tifosi. Eccole nel post qui sotto.