Dopo 297 giorni dall'ultima apparizione all'Olimpico di Roma è ritornato in campo ieri Federico. Unosold out pronto a tributare il suo numero 7. Mancano ormai soltanto dieci giorni alla sosta legata aiin Qatar ma l'esterno bianconero è tornato a correre sul quel rettangolo verde. L'esterno non sarebbe dovuto rientrare nella gara di ieri contro il, ma poi complice il forfait di Moise Kean dell'ultimo minuto Max Allegri ha scelto di portarlo per lo meno in panchina.Poi il timore che a livello mentale fosse bloccato, infatti in conferenza stampa era stato dichiarato il suo forfait, alla vigilia. Ma cos'è successo dopo?rivela Massimiliano Allegri. Alla fine sono ben 20 i minuti a disposizione dell'esterno bianconero, recupero incluso. Inevitabilmente si accendono le speranze dei tifosi che ora vogliono vederlo in campo anche nelle ultime gare che mancano da qui alla sosta.