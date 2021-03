Tornano Chiellini e Bonucci. E la Juve respira, lo fa almeno più regolarmente. Il capitano bianconero si è allenato solo ieri con la squadra dopo tre settimane di stop, non è al massimo ma sarà a disposizione. E Leo? Sta bene. Ha messo minuti nelle gambe nella gara con la Lazio e adesso è certo di un posto da titolare nella sfida delle sfide di questa sera. "Scenderemo in campo con lo spirito che contraddistingue la Juve, con la consapevolezza che con applicazione, sacrificio e voglia di lottare si può arrivare a grandi risultati. Bisognerà essere attenti e non farci prendere dalla voglia di voler arrivare al gol a tutti i costi perché un gol si può fare anche all'ultimo minuto", ha detto ieri Leo in conferenza.