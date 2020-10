3









Federico Bernardeschi è tornato. L'esterno offensivo della Juventus è tornato ad allenarsi regolarmente dopo l'infortunio muscolare d'inizio settembre ed è pronto a mettersi a disposizione di mister Andrea Pirlo. Già, ma in che parte del campo?



DOPPIA FASCIA - Come riporta Calciomercato.com, Pirlo lo vede in due modi: esterno sinistro a tutta fascia per gli schieramenti con difesa a 3; ala a piede invertito, quindi destra (lui è mancino) in caso di difesa a 4. Si prospetta dunque un ruolo alternativo ad Alex Sandro e Frabotta da un lato, mentre dall'altro si conferma la consueta posizione. Insomma, gradualmente Bernardeschi si allontanerà dalla porta, assecondando del resto il suo ruolino di gol molto modesto da quando è arrivato alla Juve tre anni fa: 10 gol in totale, solo due la scorsa stagione.



RISCATTO... AMICO - Quest'estate Bernardeschi è stato realmente vicino al Napoli, nell'ambito di un possibile scambio con Arakdiusz Milik. Il suo nuovo procuratore, un certo Mino Raiola, ha parlato col club di De Laurentiis, ma non se ne è fatto niente anche a causa del nodo legato ai diritti d'immagine del giocatore, in mano alla Roc Nation Sports. A partire allora è stato Douglas Costa, lui è rimasto in cerca di riscatto, e lo farà insieme all'amico Federico Chiesa: i due hanno vissuto insieme una bella annata nella Fiorentina di Paulo Sousa (2016-2017), qualche mese fa Bernardeschi aveva dichiarato "Non ho bisogno di consigliare Chiesa sul suo futuro, va lasciato sereno di decidere con la sua testa". E il suo omonimo ha scelto: la batteria di esterni offensivi viola si ricostituisce in bianconero, più matura e consapevole, pronta a inseguire nuovi traguardi insieme.