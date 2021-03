"Felice di tornare in campo". Poche parole, ma quelle giuste: Rodrigoè rientrato finalmente ( qui le foto ) tra i giocatori disponibili di Andrea Pirlo e si è tolto dalle spalle un momento molto difficile in un tempo relativamente breve: quindici giorni sono infatti passati dal tampone positivo al tampone negativo. Nel mezzo, la stagione della Juventus che ha preso tutt'altra piega. A partire dal ritorno con il Porto che non l'ha visto protagonista. E che fa tutta la differenza del mondo.Ecco perché l'uruguaiano è davvero "felice di tornare in campo", così come ha raccontato sulla sua pagina Instagram, dove si è mostrato sorridente e sinceramente sollevato della possibilità di rivivere lo spogliatoio. Può ripartire dopo settimane di difficoltà, in una stagione che non sempre - eufemismo - l'ha visto protagonista. Dunque, un finale di stagione tutto da vivere per capire anche quale sarà il suo futuro. Intanto, a Benevento sarà in panchina.Non è un mistero che Rodrigo, essendo una potenziale e piena plusvalenza , non sia centrale nel progetto della Juve che verrà. La società bianconera, come riportato da Gazzetta nei giorni scorsi, valuterà qualsiasi possibilità e vaglierà qualunque ipotesi. Se arriverà una proposta che soddisferà Juventus e giocatore, a quel punto le porte per una cessione potranno essere spalancate.