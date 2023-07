Un po' perché alla Juve si punta sempre alla vittoria, un po' perché l'incredibile striscia di successi degli ultimi anni aveva "costretto" a parlare di scudetto, essendo stata quasi sempre la favorita,Era l'estate del 2011, Conte approdò alla Juve come nuovo allenatore e il biennio dei settimi posti aveva abbassato le aspettative di tutti. Quest'anno,Nessun riferimento alla vittoria del campionato da parte dell'a, quando appena finita la stagione rilasciò un'intervista confermandonella conferenza stampa di presentazione e dello stesso allenatore pochi giorni fa dagli Stati Uniti. Allegri più concretamente ha si parlato di obiettivi ma facendo riferimento alla qualificazione in Champions League, "troppo importante economicamente per la società".REALISMO - Cosa è cambiato rispetto anche solo all'ultima estate, quando il tecnico affermava che l'obiettivo era provare a vincere lo scudetto, senza quindi nascondersi? Parlare di ridimensionamento forse è sbagliato, perché se è vero che non ci sono stati i grandi colpi, al momento, la Juve non ha ancora ceduto nessun big. E comunque,, soprattutto senza l'impegno della Champions. Gli ultimi anni però, e le aspettative disattese,Che poi forse, se per una volta a parlare di scudetto sono gli altri e non la Juve, non è per forza un male.