Nove punti principali per. Così la Juventus ha strutturato il suo ricorso al Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni contro la sentenza della Corte d’appello federale che ha comminato 15 punti di penalizzazione ai bianconeri in classifica per le cosiddette plusvalenze fittizie. Martedì il club bianconero ha depositato il documento, che saràentroin quello che sarà il terzo grado dell’inchiesta sportiva. Lo rivela Gazzetta.