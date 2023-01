Dario, a Calciomercato.com, commenta così il ricorso della Juve al Collegio di Garanzia del Coni: "La Juventus ricorre alla Corte di garanzia del Coni che può solo giudicare sulla legittimità e non entrare nel procedimento. Ma dei dubbi sulla legittimità ci sono, sostengono gli esperti. Primo perché le eventuali controparti delle plusvalenze non ci sono, secondo perché manca l'oggetto specifico del reato. In attesa chiaramente di leggere le motivazioni della sentenza. Ricordando che la giustizia sportiva per definizione deve essere più rapida di quella ordinaria e quindi anche la mole probatoria su cui fonda le sentenze è spesso più contenuta".