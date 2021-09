La Juventus ama ricordare i "gol del giorno" sui suoi profili social ufficiali. E mai come oggi, antivigilia del derby contro il Torino, è d'uopo la rete condivisa e pubblicata oggi dal club bianconero: quella zampata di David Trezeguet all'ultimo minuto della stracittadina coi granata nella stagione 2007-2008, la prima in Serie A dopo l'annata in B.