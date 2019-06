La Juventus lo aveva osservato a più riprese, pianificando un affondo che alla fine non è arrivato: Szymon Zurkowski si è trasferito alla Fiorentina, che ha dimostrato subito di credere in lui facendogli firmare un contratto fino al 2023 con opzione per un ulteriore anno. Intanto il centrocampista classe ’97, attualmente in prestito al Gornik Zabrze, si è presentato nel miglior modo possibile all’Europeo Under 21: un gol dalla distanza e un assist nella sfida inaugurale del torneo, che ha visto la sua Polonia battere il Belgio 3-2. La Fiorentina si gode il suo nuovo gioiello, strappato alla concorrenza della Juve.