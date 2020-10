Oleksandr Zavarov non ha lasciato un segnale indelebile nella storia della Juventus, ma non era un giocatore scarso. Il talentuoso ucraino approdò in bianconero nel 1988 e ci restò per due stagioni. Dopo aver esordito in Coppa Italia contro l'Ascoli rimediando un autogol e un infortunio, ebbe la sua prima chance in campionato proprio il 16 ottobre. Esattamente 32 anni fa, dunque, Zavarov bagnava il suo debutto in Serie A con una rete micidiale (missile sotto l'incrocio) in un 2-2 contro il Cesena. La Juve ha condiviso il video di quel gol nei propri canali ufficiali.