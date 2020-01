Piaceva alla Juve, ora è ufficialmente un calciatore del Barcellona. I bianconeri lo hanno trattato a lungo nella scorsa stagione per poi abbandonare la trattativa visti i costi troppo alti. Ed ecco che oggi il Barça ha chiuso il colpo, per 31 milioni di euro. E con una clausola super.



Il comunicato ufficiale: "FC Barcelona e SC Braga hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Francisco Trincão che entrerà a far parte del club il 1° luglio 2020. Il costo del trasferimento è di 31 milioni di euro e il giocatore firmerà un contratto con il Club per le prossime cinque stagioni, fino alla fine della stagione 2024/25 con una clausola di acquisto da 500 milioni di euro".