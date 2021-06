Come racconta Sky Sport, una vecchia conoscenza - indiretta - della Juventus può arrivare in Italia. La Fiorentina di Gennaro Gattuso sta infatti cercando di portare in Serie A Sergio Oliveira. Il portoghese era andato in gol nei supplementari dell'ultima edizione di Champions League: il suo gol fu decisivo per l'eliminazione agli ottavi della Juventus.