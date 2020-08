Tre anni fa Patrik Schick fu acquistato dalla Juventus, ma fu un rapporto molto, molto breve. Non giocò mai e nella stessa sessione estiva tornò alla Sampdoria, da cui la Juve l'aveva acquistato un mesetto prima. La Samp trovò subito un altro acquirente, la Roma, ma da lì le cose non andarono come sperato per l'attaccante ceco, che ha faticato a imporsi in giallorosso e l'anno scorso è volato a Lipsia per rilanciarsi in Bundesliga. Pur non disputando una stagione così malvagia, il Lipsia ha deciso di non riscattarlo. Come scrive Calciomercato.com, infatti, il club della Red Bull ha chiesto alla Roma un prolungamento del prestito di un altro anno, ma il club della capitale ha intenzione di monetizzare dalla sua cessione. Chi sono ora i suoi acquirenti? In Germania l'Hertha Berlino e il Bayer Leverkusen, in Italia il Torino, dato l'approdo sulla panchina granata di Giampaolo che lo lanciò alla Samp. Mentre il mancato arrivo di Rangnick al Milan ha raffreddato la pista rossonera.