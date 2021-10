Bryanè stato a lungo un obiettivo di mercato della. Anzi, per alcuni giorni è stato virtualmente un calciatore bianconero, fino a che nella trattativa non si è inserita la Roma, che lo ha strappato all'MLS e al, sua squadra di provenienza. Oggi, l'esterno statunitense è uno dei capri espiatori della dolorosa e sonora sconfitta dellacontro il Bodo Glimt, di ieri sera. Per descrivere la prestazione del calciatore, basti leggere le pagelle dei giornali.TUTTOSPORT - 4. ​Non è semplicemente pronto per certi palcoscenici.GAZZETTA DELLO SPORT - 4. Totalmente inadeguato, per limiti tecnici e mentali. Da mandare altrove. Subito.CORRIERE DELLO SPORT - 4.5. ​ Ha lo sguardo spaurito del dilettante che chiamano all’ultimo secondo per fare numero in una partitella di amici. In effetti conferma di non essere ancora maturo. Per intraprendenza non dispiace ma non basta, neppure in Conference League. A volte si dimentica di marcare, come sul sesto gol. E in attacco si propone senza imporsi.